Cava de’ Tirreni. Lite notturna in un ristorante, sei giovani denunciati per rissa aggravata

Cava de’ Tirreni. Durante la notte sei giovani di età compresa tra i 20 ed i 25 anni (tre dell’agro nocerino-sarnese e tre di Gragnano) hanno scatenato una rissa all’interno di un famoso ristorante con musica live proprio nel centro della città. I sei, divisi in due opposti gruppi, dopo aver iniziato la colluttazione all’interno del locale pubblico sono stati fatti uscire all’esterno dagli addetti alla sicurezza. Una volta fuori, però, hanno perseverato nella condotta violenta utilizzando anche delle transenne che si trovavano in strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza – Squadra Volante che sono riusciti a fermare ed identificare i sei giovani, denunciandoli per rissa aggravata, considerato che due persone hanno riportato delle lieve ferite e sono state medicate sul posto dal personale sanitario del 118.