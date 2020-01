Cava de’ Tirreni. Chiusa la Mediateca Marte dopo la follia della serata da discoteca a Capodanno. Il commento di Gabriele Bojano caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, inserto della Campania del Corriere della Sera, a Salerno

MARTE, CONTENITORI E CONTENUTI

Ho appreso solo oggi di quanto accaduto a Cava de’ Tirreni la sera dell’ultimo dell’anno, la ressa pazzesca per entrare alla mediateca Marte dove era in programma una serata da discoteca. Poco ci è mancato che qualcuno si facesse male ! Trovo tutto ciò veramente assurdo e bene ha fatto il Comune a chiudere la struttura per cinque giorni. Ho avuto modo in passato di frequentare il Marte, qui organizzai la presentazione del docufilm della carissima Mara Consoli dedicato al padre malato di Alzheimer, e mi sorprende che ci siano persone che abbiano immaginato un uso così improprio di questo spazio polivalente. Il profitto a tutti i costi non può guidare la programmazione del Marte, c’è bisogno non dico di un Mecenate ma di persone sensibili e qualificate che possano recuperare la struttura all’utilizzo per cui è nata: luogo di incontro, di dibattito; spazio per eventi espositivi, laboratori, proiezioni, spettacoli teatrali. I contenitori, a Cava come a Salerno, ci sono, a mancare molte volte sono i contenuti. Mi auguro che da questo spiacevolissimo episodio possa nascere una nuova consapevolezza a tutelare la cultura con la c maiuscola. (ph Ulisse on line)