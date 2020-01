Cava de’ Tirreni. Assolti i tre indagati per lo stupro avvenuto nel 2015 al centro massaggi. I rapporti sarebbero stati consenzienti

Cava de’ Tirreni. Nel 2015 si verificò un presunto stupro di gruppo nel centro massaggi della città che vide come vittima un ragazzino di 17 anni. I tre indagati furono tutti condannati in primo grado: al cavese Giuseppe Alfieri, titolare del centro massaggi, fu comminata la pena di anni 9 e mesi 8 di reclusione; a Simone Criscuolo, di Agerola ma residente a Vicenza, la pena di anni 8 di reclusione; a Salvatore Ultimo, originario di Scafati e residente a Nocera, la pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione. Ora i giudici del Tribunale di Nocera Inferiore, ribaltando la decisione di primo grado, hanno assolto i tre imputati perché il fatto non sussiste in quanto si sarebbe trattato di rapporti consensuali. Infatti, dall’analisi dei tabulati telefonici sono emerse delle versioni discordanti rispetto a quanto dichiarato dalla vittima, che sarebbe stata la prima a telefonare e contattare più volte Alfieri. Emerge, inoltre, che lo stesso Giuseppe Alfieri non sapesse che il ragazzo era minorenne quando iniziò ad avere con lui dei rapporti sessuali, rapporti che sono stati ritenuti – come giù detto – consenzienti. A quanto pare ci si potrebbe trovare di fronte ad una sorta di vendetta posta in essere dal minorenne nei confronti di Alfieri che avrebbe denunciato il tutto come violenza sessuale dopo che lo stesso Alfieri lo aveva allontanato. In realtà la violenza sessuale ci sarebbe stata ma solo al termine del rapporto e ad esserne responsabile sarebbe un quarto uomo, nelle immagini ripreso sempre con una maschera, e che gli inquirenti stanno tentando di identificare.