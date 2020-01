Cava de’ Tirreni. In arrivo il nuovo parco giochi nella villetta di Via Vittorio Emanuele II, giostrine accessibili anche ai bimbi con disabilità

Cava de’ Tirreni. Nella villetta di Via Vittorio Emanuele II si sta installando il nuovo parco giochi con la presenza di giostrine accessibili anche ai bimbi con disabilità, a discrezione e sotto la diretta responsabilità di un accompagnatore. Le giostrine sono destinate a bambini dai 3 ai 14 anni di età. L’iniziativa è stata promossa da Lorena Iuliano, presidente del Consiglio Comunale e rientra nel progetto dell’Amministrazione Servalli denominato “Play For All – Il gioco è il sorriso di ogni bambino”. La Iuliano si dichiara particolarmente soddisfatta dell’iniziativa che ha visto l’impegno corale di tutti gli assessori, in particolare della manutenzione e del personale comunale; e sottolinea come il nuovo parco giochi viene affidato soprattutto ai genitori per salvaguardarlo, magari segnalando tempestivamente qualsiasi problematica per evitare che sia preda dei soliti vandali.