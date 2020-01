Incredibile a Catania, sequestrato un bar abusivo gestito da due fratellini di 9 e 10 anni

Allʼinterno anche una sala giochi e la rivendita di fuochi dʼartificio

A Catania due fratelli di 9 e 10 anni gestivano un bar, con annessa sala giochi e rivendita di fuochi d’artificio, in una struttura abusiva nel popoloso rione Librino. L’edificio è stato sequestrato dalla polizia mentre il padre e il fratello maggiorenne dei due bambini sono stati denunciati. I due minorenni, secondo la Questura, servivano anche bevande alcoliche agli avventori e gestivano la cassa, lavorando in luoghi non salubri e non sicuri.

Uno dei due fratellini, infastidito dal controllo di polizia, ha acceso dei fuochi d’artificio dentro il locale e in strada. Il padre e il fratello maggiorenne sono stati denunciati da agenti del commissariato di Librino per vendita e cessione di fuochi d’artificio a minori di anni 18, invasione di edifici e terreni pubblici, sfruttamento del lavoro minorile e mancanza della tabella dei giochi proibiti.