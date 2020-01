Castellammare di Stabia. Truffa ad un’anziana: derubata di oro e denaro

Ancora una volta si torna a parlare di truffe agli anziani. A Castellammare di Stabia una donna di novant’anni è stata truffata da due uomini, che le hanno portato via denaro ed oro. La signora, sola in casa, ha aperto la porta di casa ad un uomo, che ha finto di essere amico del figlio. Quest’individuo le ha raccontato che suo figlio era vittima di un incidente stradale e che quindi aveva bisogno del denaro della madre per pagare il danno arrecato all’auto coinvolta nell’incidente. Per essere più convincente, è intervenuta anche una terza persona, che si è fatta passare per il figlio dell’anziana, convincendola a cedere i soldi al suo amico. Non bastando il denaro, la povera donna ha aperto anche la cassaforte, consegnando anche il suo contenuto.

Chiamato poi il figlio per accertarsi che stesse bene, si è resa conto solo in quel momento di essere stata raggirata, quando oramai il truffatore si era già allontanato.