Si è tenuto ieri sera il concerto di Clementino, alle 21 in villa comunale. Si prospettava un successo, visto l’amore che il pubblico riserva al rapper campano, ed infatti così è stato. Così si è concluso il “Natale a Stabia”, che doveva originariamente terminare precedentemente. Enrico Ruggeri è stato costretto a rinunciare al concerto del 4 gennaio sull’arenile a causa di impegni lavorativi, ma la delusione è stata presto dimenticata quando è stato annunciato il nuovo protagonista, che avrebbe preso il suo posto in data diversa, scelta che si è dimostrata effettivamente ottima. Lo spettacolo di ieri è stato, infatti, seguito da migliaia di persone, soprattutto dai più giovani, che hanno cantato e saltato insieme a Clementino per più di un’ora e mezza.

Il rapper dell’entroterra napoletano ha ricevuto in dono uno striscione della curva sud della squadra dello Juve Stabia ed una riproduzione della Cassa Armonica, simbolo della città di Castellammare.