Castellammare di Stabia. Stamattina la nave Trieste ha lasciato il porto della città, 300 operai restano senza lavoro

Castellammare di Stabia. La nave Trieste, realizzata dagli operai di Fincantieri, questa mattina ha lasciato il porto stabiese per raggiungere lo stabilimento di Muggiano a La Spezia, dove sarà completata per poi essere consegnata alla Marina Militare. La nave era stata varata lo scorso mese di maggio alla presenza del capo dello Stato Mattarella e dei ministri del governo Conte, con la promessa di investimenti e lavoro per lo stabilimento stabiese. Si sperava che la Trieste potesse essere ultimata nella città di Castellammare di Stabia, ma così non è stato. Purtroppo questa decisione provoca il licenziamento di ben 300 operai. Anche la politica si era mossa chiedendo alla Marina Militare ed a Fincantieri di lasciare la nave a Castellammare affinché venisse completata da chi ne aveva curato la realizzazione fin dall’inizio. Ma gli appelli non sono stati accolti e questa mattina la nave, scortata dalla Capitaneria di Porto, ha lasciato la città salutando un porto per l’occasione blindato al fine di evitare problemi di sicurezza. Sulla Trieste troneggiava uno striscione con la scritta “Ciao Stabia, grazie ragazzi” con il quale gli operai di Muggiano hanno voluto salutare e ringraziare le maestranze stabiesi.