Castellammare di Stabia. Ruggeri costretto a rinunciare al concerto, l’11 gennaio in villa comunale lo sostituirà Clementino

Castellammare di Stabia. A causa di impegni professionali che lo vedranno protagonista ad alcuni programmi televisivi su Rai 1 nei primi mesi del 2020, che necessitano prove in sala di registrazione con i suoi musicisti, dal 2 gennaio fino a fine mese, Enrico Ruggeri è stato costretto a rinunciare al concerto del 4 gennaio sull’arenile. Lo spettacolo si terrà comunque, soltanto in un giorno diverso e con un protagonista diverso: l’11 gennaio si esibirà Clementino, alle ore 21.00 in villa comunale. L’amarezza è così in parte sostituita dall’amore del pubblico per il rapper campano.