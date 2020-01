Castellammare di Stabia. Petardo rompe la vetrata della Cattedrale, la denuncia del Parroco

E’ stata distrutta dai petardi illegali di Capodanno la storica vetrata della Cattedrale Santa Maria Assunta e San Catello, principale Chiesa della città di Castellammare di Stabia, in via De Turris. A denunciare l’accaduto è stato direttamente il Parroco, don Antonino d’Esposito, con l’ausilio di un video su Facebook «È un atto vandalico, spiacevole per il danno materiale ingente. Voglio fare un appello: non facciamo esplodere questi colpi così violenti che possono recare danni a persone. Interrompiamo questo uso barbare già da quest’anno» dice. Sarà la stessa Parrocchia adesso a dover intervenire per riparare i danni, ma sui social è già partita la raccolta fondi dei fedeli per contribuire e dare una mano.