Castellammare di Stabia. Mistero sulla scomparsa di intere colonie di gatti

Castellammare di Stabia. Nella città ultimamente stanno scomparendo misteriosamente delle intere colonie di gatti. A denunciare la situazione è l’Associazione per la Difesa dei Diritti degli Animali (A.D.D.A.) i cui volontari evidenziano come, già lo scorso mese di agosto, nella zona dell’ex Colonia dei Ferrovieri c’era stato un prelievo non autorizzato di gatti. Quella zona era “abitata” dai felini da più di 30 anni e le persone del posto se ne prendevano cura, così come i tanti bagnanti ed i pescatori che regalavano loro del cibo.

L’A.D.D.A. afferma che, proprio a partire dalla scorsa estate, “sedicenti animalisti” hanno cominciato a prelevare diversi felini (sia adulti che cuccioli) senza nessuna autorizzazione ed in spregio delle leggi esistenti per poi, attraverso il web, suffragare e strumentalizzare questi loro “interventi” con strane e non fondate voci su presunti “riti satanici” di cui in passato sarebbero stati vittime i gatti. Dopo il verificarsi di questi episodi sono aumentati i controlli nel territorio stabiese. I dirigenti dell’A.D.D.A. affermano con certezza che in poco tempo sono state decimate molte colonie feline, alcune addirittura annullate. I gatti sarebbero prelevati da sconosciuti e nulla si sa sul loro destino.

Secondo l’Associazione per la Difesa dei Diritti degli Animali nello scorso mese di novembre, nella zona dell’ex Colonia dei Ferrovieri, sarebbero sati 4-5 uomini di nazionalità italiana a catturare circa quaranta gatti con l’utilizzo di gabbiette-trappole. Una persona presente sul posto, resasi conto di quanto stava avvenendo, avrebbe avvicinato il gruppo di persone chiedendo spiegazioni. Gli uomini hanno inizialmente dichiarato di essere lì per conto dell’Asl per poi passare a minacciare lì interlocutore che continuava a chiedere delucidazioni.

Ma a sparire non sono solo i cani, perché nei boschi di Quisisana e nel centro cittadino sarebbero scomparsi anche dei cani.

L’A.D.D.A. è intenzionata a segnalare la preoccupante situazione alle autorità competenti ed invita a diffondere la notizia, invitando chiunque a diffidare di chi chieda di prelevare un cane o un gatto con la scusa di prestargli delle cure

Se qualcuno avesse episodi e situazioni inerenti alla vicenda può segnalare il tutto ai seguenti contatti:

e-mail : antingen@libero.it

tel: +39 0818704085 oppure