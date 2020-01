Castellammare di Stabia. Mancanza d’acqua e abbassamenti di pressione a causa di un guasto: le zone interessate

GORI comunica che a causa di un guasto improvviso sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione dalle 13:00 alle 16:00 di martedì 28 gennaio 2020, nelle seguenti zone del comune di Castellammare di Stabia:

Via Annunziatella, Via Ponte Della Persica, Via Schito, Via Pioppaino, Via Petraro, Via Don Bosco, Via Traversa Saporito, Via Traversa Tavernola, Via Lattaro ed in tutte le traverse della zona