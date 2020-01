Castellammare di Stabia. Incidente tra scooter ed auto

Incidente a Castellammare di Stabia, in via Quasimodo, questo pomeriggio. I mezzi coinvolti sarebbero uno scooter ed un’auto. L’uomo alla guida dello scooter è stato colpito dallo sportello dell’auto, aperto improvvisamente sul lato della carreggiata, non essendo riuscito a frenare ed evitare l’impatto. Sono immediatamente intervenuti i medici, che l’hanno portato all’Ospedale San Leonardo, e le forze dell’ordine, che tentano di ricostruire l’accaduto.