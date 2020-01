Castellammare di Stabia. Giuseppe e Valeria fanno pace e commuovono tutti a “C’è posta per te”

Castellammare di Stabia. Ieri sera grande successo per la trasmissione di Canale 5 “C’è posta per te” condotta dalla bravissima Maria De Filippi. Tra le tante storie una ha fatto particolarmente commuovere il pubblico in studio, ma siamo sicuri anche quello a casa stando ai commenti apparsi sui social. Protagonista una giovane coppia di Castellammare di Stabia, Giuseppe e Valeria. I due, che hanno anche due splendidi bambini, dopo un periodo di convivenza sono entrati in crisi fino a decidere di separarsi. Ma Valeria, dopo un periodo di lontananza da Giuseppe, ancora innamorata di lui ha voluto tentare di recuperare la loro relazione ed ha deciso di rivolgersi alla trasmissione della De Filippi con la speranza di un lieto fine. Una coppia con due bambini ritorna a vivere insieme grazie a Maria De Filippi. Ieri sera alla nota trasmissione “C’è posta per te” in onda su Canale 5, protagonista è stata una coppia di Castellammare di Stabia, Giuseppe e Valeria. Dopo un periodo di convivenza e due bambini, la loro relazione ha avuto un problema ed i due si erano allontanati. Ed il suo Giuseppe ha accettato l’invito in studio e, dopo aver ascoltato l’appello di Valeria, ha deciso di aprire la famosa busta e di ricominciare la loro storia d’amore. Ed ora la coppia ritorna felicemente insieme nella loro Castellammare di Stabia.