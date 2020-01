Castellammare di Stabia. Finti funzionari dell’Enel tentano di rapinare un anziano

In un appartamento di Via Raiola, a Castellammare di Stabia, nelle scorse ore dei falsi funzionari dell’Enel, muniti anche di cartellini falsi dell’azienda, hanno tentato di compiere un furto ai danni di un anziano, proponendogli proposte più vantaggiose, ma inesistenti. Nel mentre, tentavano di creare distrazione per portare via gli oggetti preziosi. Per sventare la rapina, è stato necessario l’intervento del figlio dell’uomo, il quale, insospettito, ha chiesto chiarimenti, ma è stato però aggredito fisicamente da uno dei quattro finti addetti, davanti ai residenti dell’abitazione, costringendolo a ricorrere alle cure dell’Ospedale San Leonardo.

Si spera che le telecamere della zona aiutino ad arrivare ad una conclusione; non è l’unico episodio avvenuto in queste ore, dove nella zona Cmi, sempre dei presunti addetti Enel hanno cercato di raggirare delle persone con proposte di contratto.