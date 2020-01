Castellammare di Stabia. Due senzatetto, privi di lavoro, trascorrono la notte sulla spiaggia in attesa che qualcuno possa aiutarli

Da Castellammare di Stabia arriva una storia di solitudine e difficoltà. Protagonisti due uomini senza casa e senza lavoro che trascorrono la notte sull’arenile coprendosi alla meglio con delle coperte. Probabilmente sono di nazionalità straniera e da qualche giorno hanno trovato “rifugio” nei pressi della banchina adiacente la villa comunale. Una situazione di estremo disagio considerato anche il freddo di queste notti di gennaio. Proprio stamattina un volontario si è accorto della loro presenza e, attraverso i social, ha voluto far conoscere la situazione con la speranza di ricevere aiuto magari dai centri sociali. Nel frattempo ha provveduto a dare ai due senzatetto un pasto caldo che potesse ristorarli e dargli un po’ di calore. Si spera che per loro possa arrivare presto l’accoglienza da parte di qualche associazione o istituto religioso, almeno per garantire un pasto ed un letto in cui dormire.