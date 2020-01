Castellammare di Stabia. Divampano le fiamme in un appartamento di Piazza Spartaco a causa di una stufa lasciata accesa

Castellammare di Stabia. Momenti di panico verso le 12.00 di oggi nel centro della città. Siamo in Piazza Spartaco ed al terzo piano di un palazzo divampano le fiamme che in breve tempo avvolgono l’abitazione di un anziano, mentre il fumo e l’acre odore avvolge il circondario. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che riescono ad entrare nell’appartamento ed a domare l’incendio. L’anziano è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale cittadino “San Leonardo” per essere sottoposto alle cure del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. A causare l’incendio sembra sia stata una stufa lasciata accesa mentre l’anziano si è addormentato non accorgendosi di nulla ma essendo colto di sorpresa quando le fiamme avevano già invaso il suo appartamento.