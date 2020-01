Castellammare di Stabia. Anziano trovato senza vita nella sua abitazione, sarebbe deceduto da diverse settimane. Si indaga

Castellammare di Stabia. Un anziano di circa 80 anni è stato ritrovato senza vita all’interno della propria abitazione in Via Pascoli, a pochi passi dall’ospedale “San Leonardo”. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine insieme al personale sanitario del 118. Stando alle prime ricostruzioni ed all’avanzato stato di decomposizione, l’uomo sarebbe deceduto da alcune settimane, addirittura la data della morte potrebbe essere collocata intorno agli inizi di dicembre. In tutto questo periodo l’uomo non sarebbe stato contattato né da amici né da familiari e solo per un puro caso oggi è stato dato l’allarme. L’episodio è stato segnalato alla Procura di Torre Annunziata e sulla triste vicenda è stata aperta un’inchiesta. Quasi sicuramente sul corpo dell’anziano sarà effettuato l’esame autoptico per accertare le cause ed i tempi del decesso che probabilmente è stato la conseguenza di un malore.