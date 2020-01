Castellammare di Stabia. Ancora uno smottamento lungo la statale SS 145 Sorrentina, si attendono interventi per la messa in sicurezza

La Strada Statale 145 Sorrentina è percorsa ogni giorno da migliaia di mezzi anche perché permette di raggiungere velocemente la penisola sorrentina. Nei giorni scorsi nel tratto a confine tra Castellammare di Stabia e Vico Equense si sono verificati degli smottamenti nella collina sovrastante. Le foto hanno fatto velocemente il giro del web e la gente è chiaramente preoccupata per la sicurezza. Da Palazzo Farnese, fino a questo momento, sembra non essere stato ancora adottato alcun provvedimento ma si sta cercando di individuare quale strada seguire per evitare che la viabilità possa essere compromessa da altri eventuali smottamenti. Negli scorsi mesi, dopo il crollo sulla strada di detriti e pietrame, vennero effettuati dei lavori per la messa in sicurezza che comportarono la chiusura della Statale per alcuni giorni.

Oggi, però, si è verificato un nuovo smottamento, di lieve entità, che potrebbe compromettere la regolare viabilità. Si spera, quindi, che al più presto si effettuino i dovuti interventi per garantire la sicurezza delle migliaia di viaggiatori che ogni giorno percorrono la Statale 145.