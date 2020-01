Castellammare di Stabia. Allarme per le truffe agli anziani da parte di finti tecnici dell’Enel

Ancora truffe agli anziani, troppo spesso vittime di disonesti che approfittano della loro buona fede per derubarli. Questa volta parliamo di Castellammare di Stabia dove alcune persone, fingendosi tecnici dell’Enel, bussano alla porta delle persone anziane con la scusa di dover sostituire il contatore per conto della società. Una volta riusciti ad entrare in casa, mentre uno di loro distrae la vittima intrattenendola a parlare, l’altro ne approfitta per rubare. Una volta messo a colpo il segno si congedano con una scusa e si allontanano a bordo di un ciclomotore I casi registrati sarebbero già diversi. Ancora una volta è importante ricordare di evitare di aprire la porta di casa a persone sconosciute che si presentano come tecnici, corrieri, avvocati o forze dell’ordine. E’ sempre consigliabile in situazioni del genere avvisare le forze dell’ordine per gli opportuni controlli.