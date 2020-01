Castellammare di Stabia. Al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Leonardo” in arrivo 25 nuovi infermieri, ma non bastano

Castellammare di Stabia. Presso l’ospedale cittadino “San Leonardo” entro il prossimo 1 febbraio prenderanno servizio 25 nuovi infermieri per sopperire alla mancanza di personale. Ma, secondo la Fials (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), il numero di personale assegnato al San Leonardo è enormemente insufficiente. Basta, infatti, considerare che nei reparti di urgenza ed emergenza il personale dovrebbe effettuare una turnazione di 24 ore. Per questo motivo la Fials ha sollecito il Servizio Personale e la Direzione Strategica dell’Azienda ad inviare ulteriori unità con particolare attenzione verso il pronto soccorso e l’OBI in considerazione della mole di lavoro e un’affluenza di circa 70.000 accessi l’anno. Più volte è stata denunciata la situazione in cui versa il Pronto Soccorso dell’ospedale stabiese, giunto oramai al collasso per lo scarso numero di personale a fronte delle numerose affluenze giornaliere, con pazienti costretti ad attendere tantissime ore prima di poter essere sottoposti alle cure richieste. Una situazione divenuta oramai insostenibile e che deve essere affrontata e risolta al più presto al fine di garantire ai cittadini i servizi di cui necessitano.