Castellammare di Stabia aderisce al progetto “Cuore sicuro” con i defibrillatori in Villa Comunale, allo stadio Romeo Menti e nelle sedi comunali

Castellammare di Stabia. Il Comune aderisce al progetto della Regione Campania “Cuore sicuro” e finanzia l’acquisto di defibrillatori che saranno posizionati nei luoghi della città in cui si concentra il maggior afflusso di persone. Gli apparecchi saranno quindi installati nella Villa Comunale, allo stadio Romeo Menti, a Palazzo Farnese e nelle altre sedi dell’Ente. Anche la Polizia Municipale e la Protezione Civile avranno in dotazione dei defibrillatori. Le apparecchiature garantiranno una sicurezza maggiore riducendo i tempi di pronto intervento nei casi di arresti cardiaci, non necessitando della presenza di personale medico essendo semiautomatici.