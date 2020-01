Castellammare / Sorrento . Successo della cena di beneficenza in ricordo di Rita Abagnale . La cena Slow Food si è tenuta nei locali dell’Hotel dei Congressi in Castellammare di Stabia per festeggiare insieme il ricordo di Rita Abagnale scomparsa il 22 novembre 2017, ma sempre presente con il suo spirito slow tra tutti noi. Coloro che l’hanno conosciuta hanno avuto modo di apprezzarne la passione, l’entusiasmo, la tenacia con le quali, tra le primissime in Campania ed in Italia, aderì al movimento facendosene fin da subito militante, portavoce convinta e instancabile trascinatrice, sviluppandolo e contribuendo fortemente alla crescita in tutte le sedi. I Cuochi e i Pizzaioli ma anche i Contadini e i Produttori, in prima linea nell’ organizzazione dell’evento conviviale a scopo interamente benefico. La serata è organizzata da Slow Food Italia ed il costo della cena di €30 sarà devoluta in gran parte all’Ambulatorio di nutrizione per i malati oncologici del Presidio ospedaliero di Pagani, il resto all’iniziativa di “mensa popolare” del quartiere di Santa Chiara in Napoli.