Castellammare. Si fingono dipendenti Enel, poi truffano e picchiano anziano e figlio. Truffe anche in Penisola e Costiera

Attenzione alle truffe che ultimamente stanno prendendo piede anche a Castellammare di Stabia, oltre che in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, soprattutto a Positano, dove girovagavano per la città verticale due finti operatori Enel.

Stavolta è accaduto nella zona stabiese, dove un anziano è stato truffato da finti operatori del servizio elettrico che sono riusciti ad abbindolarlo per entrare in casa e derubarlo. Nel tentativo di furto è stato aggredito il figlio dell’anziano, finito poi in ospedale al pronto soccorso del San Leonardo. I quattro truffatori erano in possesso di cartellini falsi, un classico che permette ai malviventi di intrufolarsi nelle abitazioni soprattutto degli anziani.

Scattano le indagini dei carabinieri sull’incursione avvenuta a Via Raiola, grazie anche alle immagini della videosorveglianza