Castellammare, questione Trieste: rassicurazioni da Fincantieri

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ha detto la sua dopo la partenza della nave Trieste, la quale raggiungerà lo stabilimento di Muggiano a La Spezia, dove sarà completata per poi essere consegnata alla Marina Militare.

Si tratta di rassicurazioni che la Fincantieri avrebbe dato al primo cittadino stabiese:

“Il Trieste è partito, lasciando il panorama di Castellammare privo di una nave che sarà per molti anni l’orgoglio della flotta italiana nel mondo. Tutti sapevamo che sarebbe stato completato in un altro cantiere. Il Trieste ha però lasciato qui esperienza, storia e momenti indelebili nella memoria di tutti i cittadini.

Adesso è il momento di ripartire e l’ad di Fincantieri Giuseppe Bono mi ha dato rassicurazioni in un recente colloquio telefonico, affermando che il nostro stabilimento è strategico per l’azienda e che il lavoro sarà garantito almeno per i prossimi dieci anni per tutte le maestranze stabiesi ed anche gli operai dell’indotto.

Da sindaco intendo rivolgere il mio plauso agli operai che hanno lavorato alla costruzione della nave Trieste, dando ulteriore prova di professionalità e affidabilità, e continuerò a battermi per mantenere alta l’attenzione sull’azienda produttiva più imponente del Meridione”.