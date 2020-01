Castellammare. I gatti “scomparsi” stanno bene: c’è l’autorizzazione dell’ASL

Delle misteriose scomparse dei gatti a Castellammare, non sono misteriose, ma, c’è un’autorizzazione dell’asl locale, affinché vengano presi, curati e collocati altrove, di concerto con le associazioni animaliste e ambientalistiche, dopo opportuno sopralluogo dei medici veterinari dell’asl di Napoli 1, visto lo stato dei luoghi pericolosi ed insalubre per gli animali e per le persone, interdetto alle persone.

A detta dei lettori, infatti, c’è da evidenziare “Lo stato di abbandono, di pericolo e di degrado nel quale vivevano e vivono ancora i gatti ed il disinteresse totale delle associazioni locali che, per decenni, non vi hanno provveduto, visto in cui sono stati recuperati i gatti, privi delle più elementari cure, visto la necessità imminente di recuperarli”.