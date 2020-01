Castellammare. Duro scontro tra autobus e macchina: feriti due bambini e genitori

Castellammare. Duro scontro tra autobus e macchina. Questo quanto accaduto ieri a Castellammare di Stabia, sul lungomare. Un autobus adibito al trasporto pubblico ha tamponato con veemenza un’automobile con 4 passeggeri: feriti due genitori con i propri figli.

Non si è a conoscenza dell’esatta dinamica ma sappiamo che il conducente dell’autobus non è riuscito ad arrestare la corsa in tempo, impattando inevitabilmente contro la vettura ferma.

Le vittime sono state prontamente soccorse dal 118 intervenendo in particolare sui piccoli, che hanno avuto la peggio. I bimbi sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo dove, fortunatamente, sono stati dimessi poco dopo.