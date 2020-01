Castellammare. All Togheter Now: la stabiese Sonia Mosca vincitrice del programma su Canale 5

Aveva già incantato nelle precedenti esibizioni ed ha vinto come se fosse la cosa più ovvia; infatti, Sonia aveva già regalato un’esibizione da sogno all’esordio, conquistando il “muro” dei giudici ed il pubblico in studio e da casa.

Sonia succede a Gregorio Rega, anch’egli napoletano, ma di altro genere musicale, considerando che il suo idolo è Pino Daniele.

Nel corso della finale di All Together Now, Sonia ha duettato anche con Gigi D’Alessio, ospite dello show di Michelle Hunziker. Classe 1992, la ragazza dai capelli ricci arriva da Castellammare di Stabia e da tempo sta cercando di affermarsi nel mondo della musica. Nel 2009 ha preso parte a Ti lascio una canzone, celebre programma condotto da Antonella Clerici. In seguito ha cercato di accedere alle finali di X Factor. Dopo aver convinto i giudici Mara Maionchi, Simona Ventura e Morgan però è stata esclusa ai Bootcamp.

Standing ovation per Sonia Mosca, con muro e superospiti in piedi ad applaudirla, che si spingono a paragoni importanti, siccome la sua potenza ed il timbro della sua voce ricordano quella della grande Whitney Houston.