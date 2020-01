Castellammare, addio a Gennaro Olivieri: è stato il primo calciatore stabiese ad approdare in Serie A

Lutto a Castellammare di Stabia. Se n’è andato Gennaro Olivieri, storico calciatore della Juve Stabia, nonché della Spal e della Roma. Olivieri è stato il primo calciatore stabiese a varcare i campi di Serie A. Aveva 78 anni. Un capitano vero che ha persino raggiunto la Nazionale italiana, collezionando 8 presenze.

Aveva esordito giovanissimo come mediano poi è stato spostato nel ruolo di terzino ambidestro, nella Juve Stabia prima in IV Serie e successivamente in Serie D, viene notato dai segnalatori di Paolo Mazza che lo acquista per la sua giovane SPAL. Con i biancoazzurri Olivieri disputa cinque campionati, quattro di Serie A e uno di Serie B, vincendolo, esordendo nella massima Serie l’17 dicembre 1961 a San Siro di Milano contro il Milan.

Nel 1964-1965 gioca 32 partite di Serie A giocando in coppia con Gianfranco Bozzao. In questo periodo viene convocato nella Nazionale di Serie B, partecipa con la Nazionale Olimpica alle qualificazioni per i Giochi olimpici di Tokyo del 1964, poi Edmondo Fabbri lo convoca otto volte nella Nazionale maggiore.

Queste le parole della S.S. Juve Stabia per ricordare Olivieri: “Esprimiamo tutto il nostro cordoglio per la scomparsa di Gennaro Olivieri. Cresciuto calcisticamente nel vivaio gialloblù, da Stabiese ha indossato la nostra maglia onorandola sempre, fino a diventare capitano. Con riconoscenza e affetto lo avevamo premiato nella scorsa stagione, insieme all’Amministrazione comunale. Oggi, insieme a tutti i tifosi, gli diamo il nostro ultimo, commosso, saluto e rivolgiamo le nostre condoglianze alla famiglia”.

I funerali si sono tenuti nella giornata di ieri alla presenza di tantissime persone che hanno voluto omaggiare una figura sportiva di grande rilievo.