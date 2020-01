Cassa Depositi e Prestiti, con la nuova sede di Napoli i primi 400 milioni per le aziende campane.

In pochi mesi intercettate circa 30 opportunità da sviluppare.

Napoli – Dopo l’apertura della nuova sede ,avvenuta nel novembre scorso negli spazi dell’Ex Manifattura Tabacchi in via Galileo Ferraris, vi è stata una forte attività da parte del Gruppo Cassa Deposito e Prestiti lungo il territorio campano. Al momento già intercettate circa 30 opportunità da sviluppare nei prossimi mesi, con un importo complessivo di finanziamento per le imprese pari a 400 milioni. Risultati ottenuti proprio dal maggiore impegno di CDP sul territorio campano come confermato anche dal responsabile Divisione CDP Imprese, Nunzio Tartaglia in occasione del primo incontro napoletano ‘Spazio Imprese’ organizzato in collaborazione con l’Unione Industriali Napoli e aperto dal presidente Vito Grassi. La maggior parte delle aziende con cui sono stati avviati dei contatti, si fa sapere dalla Cdp, appartengono ai settori della componentistica, del fashion e dell’agroalimentare. Quello avviato dal Gruppo rappresenta un nuovo modello che pone al centro della propria attività lo sviluppo sostenibile dei territori, attraverso il supporto alle imprese ,con un’attenzione particolare a quelle di media piccola dimensione. Senza dimenticare che attualmente CDP ,con circa 3,5 miliardi di euro di finanziamenti, opera anche a sostegno della finanza degli enti locali della Regione Campania che hanno tra i loro obbiettivi nuovi investimenti sul territorio. -31 gennaio 2020 – salvatorecaccaviello

Fonte:Ansa