Casoria, carabiniere accoltellato durante una lite in famiglia

Casoria – Arriva la segnalazione di una lite tra un uomo e una donna in un appartamento di Via Diaz. I militari dell’Arma poco dopo, sul luogo trovano una signora di 72 anni all’ingresso del portone. Essa spiega che ha litigato con suo figlio, ma ora é tutto tranquillo. Nonostante ció, i carabinieri decidono di accompagnare la donna nel suo appartamento. Proprio lì era ad attenderli il figlio che si é scagliato violentemente contro il primo militare, accoltellandolo ripetutamente alla testa fino a rompere la lama del coltello. Grazie all’aiuto del suo collega, comunque riescono a disarmare l’uomo e a immobilizzarlo. Il militare dell’Arma, poi, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove è ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita: ha riportato ferite giudicate guaribili in 18 giorni. Il 43enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato invece arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e portato in carcere.