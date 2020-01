Carosino (TA). Castello D’Ayala Valva. Sulla storia del casale di Carosino con Floriano Cartanì e Angelo Pastore.

Articolo di Maurizio Vitiello – Sul casale di Carosino con Floriano Cartanì e Angelo Pastore.

Pubblico dei grandi eventi culturali è quello atteso per venerdì 3 gennaio 2020 a Carosino presso la splendida cornice offerta dal Castello D’Ayala Valva in piazza V. Emanuele III. L’occasione è offerta dalla presentazione di uno studio condotto dallo storico diplomatico Angelo Pastore su un antico documento cartaceo che vede al centro proprio l’antico casale di Carosino e la presenza dei baroni Simonetta in questo luogo.

Ne parlerà con l’autore il giornalista e saggista Floriano Cartanì, in una serata che apre le attività nel 2020 del Centro Culturale Comunic@re, proponendo la tesi di laurea di Angelo Pastore al grande pubblico.

La storia di questo documento ritrovato e studiato da Pastore, può apparire minoritaria rispetto alla grande Storia di cui si sente parlare sui libri, ma, forse, proprio per questo e per il fatto che interessa il paese natìo, può apparire anche questa come una novità letteraria, soprattutto, per molti Carosinesi.

La serata si presenta molto interessante e di facile fruizione, come un vero e proprio dialogo tra Cartanì e Pastore: il primo chiamato a sollecitare lo storico sulle notizie incentrate su questo antico atto che interessa Carosino, redatto dal notaio grottagliese D’Elia nell’anno 1603, il secondo invitato a trasmettere al pubblico presente queste nuove informazioni sulla storia del paese in questione a partire dal XVII secolo.

L’invito per tutti sarà pertanto molto di più che assistere semplicemente a un evento culturale.

Oltre a “sentire” bisognerà infatti “introitare” tutte quelle nuove notizie e scoperte sulle origini e sulla vicenda storico-documentale di un paese, come Carosino, in cui solo in pochi si sono veramente addentrati.

Il resto è possibile scoprirlo intervenendo alla serata organizzata dal Centro Culturale Comunic@re per le ore 19.00 il 3 gennaio al Castello D’Ayala Valva, ricordando che l’evento gode dei patrocini del Comune di Carosino-Assessorato alla Cultura e della Parrocchia S. Maria delle Grazie.

Start ore 19.00.

Da non mancare.

