Carlo Faiello e Giovanni Mauriello in concerto a Praiano questa sera

Questa sera alle ore 19:00 avrà luogo lo spettacolo “Stella D’Argiento – Cantata di Natale” nella bella cornice della Chiesa di San Gennaro a Praiano.

Stella d’Argiento è un lavoro misto di Sacra Rappresentazione, Cantata e Dramma pastorale che vive della contaminazione di elementi colti con altri propri della Commedia dell’Arte.

Un viaggio sonoro attraverso segni che manifestano mescolanze tra sacro e profano, esplorando nel tessuto mitico-rituale/magico-religioso dell’ Universo popolare della Campania; per evocare reminiscenze leggendarie e storiche legate alla nascita del Bambino Gesù.

Un percorso ricco di riferimenti e di metafore ispirate alla tradizione orale, alla mitologia arcaica, alla memoria spirituale della nostra terra.

Inni religiosi e Novene popolari; ritmi di Tammurriate e Invocazioni spirituali; antiche Tarantelle e Canzoni contemporanee…e ancora pastorali, filastrocche, recitativi, lazzi.

Prendendo spunto dalla tradizione storica, il Canto di Virgilio propone una versione elaborata ed originale della Cantata dei pastori in Forma Concerto; una miscela tra tradizione ed innovazione, scegliendo le composizioni più interessanti e rappresentative relative al periodo natalizio: dalle pastorali di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori alle più famose melodie di Roberto De Simone; dall’archivio sonoro di estrazione orale ai brani di Carlo Faiello.

Protagonista dello spettacolo sarà Giovanni Mauriello, già fondatore della Nuova Compagnia di Canto Popolare; inoltre, in scena ci saranno le cantanti/attrici Marianita Carfora ed Elisabetta D’Acunzo con la partecipazione del figlio d’arte Matteo Mauriello.

Scene e costumi di Bruno De Luca.

Le parti musicali, elaborate da Carlo Faiello, saranno affidate all’Ensemble Santa Chiara Orchestra.