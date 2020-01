Capri. Vandali distruggono veicoli di una ditta di telefonia, si indaga tramite i filmati

Proseguono le indagini tramite i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nel parcheggio in cui sono stati vandalizzati alcuni veicoli di proprietà di una ditta che opera sul territorio con Telecom. A riportarlo è Caprinews, che vede questi eventi come probabili segni di avvertimento, intimidazione o semplicemente follia.

Due i veicoli vandalizzati, che erano parcheggiati nella zona adibita alla sosta per automezzi, in località Gasto. Una Fiat Panda ed un Doblò sono stati danneggiati frantumando i finestrini e colpendo con veemenza le portiere con oggetti contundenti, utilizzati poi per rigare le fiancate dei veicoli.

E’ stata ovviamente sporta denuncia presso il commissariato di Polizia di Capri che ora indaga, anche grazie ad eventuali testimonianze o filmati di videocamere, per risalire ai responsabili di tale gesto