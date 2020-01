Capri. Il sindaco Lembo a Positanonews “Nel 2020 turismo in crescita nelle nostre aree”

Il sindaco di Capri, Marino Lembo, a Positanonews. Una veloce chiacchierata con sindaco dell’isola più bella del mondo, la perla della Campania, che negli ultimi tempi sta migliorando “Nel 2020 il turismo è in crescita nelle nostre aree, è risorsa per il Sud e questo si dovrebbe capire. Si dovrebbe investire di più nel settore turismo ..” . Il sindaco proprio di recente ha anche parlato dell’Area Protetta per la quale si batte su tutti i giornali per lui importantissima.

Ci scusiamo per gli errori con il sindaco Marino Lembo e tutti gli interessati . Capri con Positano, Amalfi e Sorrento sono località di cui ci interessiamo in maniera autonoma e indipendente. Abbiamo stima e rispetto nei confronti del sindaco Marino Lembo che è uno dei migliori amministratori della Campania come ha già ampiamente dimostrato e si trova a lavorare in un contesto difficile dopo gli ultimi anni di errori della precedente amministrazione. Amministrare Capri è, per importanza, come amministrare una grande città.