Capri. Il sindaco Lembo a Positanonews “Nel 2020 turismo in crescita nelle nostre aree, fra noi Amalfi e Sorrento previsti grandi eventi”

Il sindaco di Capri,Cirino Lembo, a Positanonews. Una veloce chiacchierata con sindaco dell’isola più bella del mondo, la perla della Campania.

Sindaco come si presenta il 2020? “Ancora meglio dell’anno precedente. Nel 2020 il turismo è in crescita nelle nostre aree, è risorsa per il Sud e questo si dovrebbe capire. Si dovrebbe investire di più nel settore turismo da parte delle istituzioni, è la nostra miniera che porta benessere a tutti”

Cosa è previsto per l’anno in corso? “Si parla di grandi eventi che vedranno protagoniste Capri, Amalfi, Sorrento. Il turismo è al centro dell’economia del Meridione e bisogna far di tutto per valorizzarlo”

Cosa ci dice dell’Area Marina Protetta? “Per l’isola di Capri l’istituzione dell’Area marina protetta, per l’Italia puntare sui settori del turismo e della cultura per creare più posti di lavoro e fermare l’emorragia di giovani che lasciano il Paese per costruirsi un futuro. Ci consentirà di dare maggiore qualità al turismo, partendo dall’elemento mare che è chiave nella nostra economia, ma al momento c’è solo la legge, deve essere ancora attuato”