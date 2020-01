Capri. Silvio Staiano annuncia il successo: l’elicottero può atterrare

EUREKA! L’ELICOTTERO PUO’ ATTERRARE A CAPRI!

Abbiamo risolto il “caso Elisuperficie”! Stavolta sul tavolo non portiamo critiche ma soluzioni.

Adesso vedremo sul serio se chi e come impedirà la realizzazione di un’ottima idea. Per mettere il “moribondo” sull’elicottero senza sprecare 1 minuto, senza ascensori, senza ambulanze e senza trapazzo. La vita è sacra: un dono da rispettare e custodire, con amore!!!

Ecco la lettera protocollata oggi al Comune di Capri.

Inviato: martedì 21 gennaio 2020

A: Comune di Capri SINDACO PEC

Cc: Comune di Capri PROTOCOLLO

Oggetto: Individuata ed indicata area da adibire ad “Elisuperficie per emergenze sanitarie” presso il Piazzale Due Golfi

Mittenti: Pipolo Massimo e Staiano Silvio

Ill.mo Sig. Sindaco di Capri

Marino Lembo

c/o Comune di Capri

p.c. all’Assessore alla Sanità

Dott. Bruno D’Orazi

Comune di Capri

p.c. Unione Nazionale Consumatori – Isola di Capri

Avv. Teodorico Boniello

Oggetto: Individuata ed indicata area da adibire ad “Elisuperficie per emergenze sanitarie” presso il Piazzale Due Golfi antistante il Commissariato Di Pubblica Sicurezza di Capri.

I sottoscritti Pipolo Massimo nato a xxxxxxxxxxxxxx e residente alla xxxxxxxxxxxxxx e Staiano Silvio, nato a xxxxxxx, residente a xxxxxxxxxx, nella qualità di cittadini attivi che desiderano offrire un contributo fattivo alla individuazione ed alla definizione di un’area da delimitare con la relativa segnaletica così come prevista dalle normative speciali

HANNO INDIVIDUATO ED INDICANO

il Piazzale dei Due Golfi, un’area tecnicamente “perfetta” da adibire, sottoponendola alle autorità preposte, ad “Elisuperficie per emergenze sanitarie”. Da nostre informazioni, provenienti da alcuni Ufficiali della Croce Rossa Italiana, dell’Esercito e dell’Aereonautica Militare, tale area, una volta sgomberata, risulterebbe certamente fruibile, utilizzabile ed ideale nei casi di emergenza con ristretti tempi di soccorso per tentare di salvare la vita della persona soccorsa. Ideale sia per vicinanza e prossimità all’Ospedale, sia perché nel raggio di 100 mt. sono site la Caserma dei Carabinieri, il Comando dei Vigili del Fuoco e il Commissariato di P.S.

Le Forze dell’Ordine, coadiuvate dal 118, in pochi minuti potrebbero sgomberare e limitare l’area durante le manovre di atterraggio e decollo dell’Eliambulanza e permettere che tutto si svolga in “sicurezza”.

All’uopo, con lo spirito di offrire un contributo alla Comunità Isolana, i sottoscritti

ILLUSTRANO E FORNISCONO

l’idea di come realizzare il progetto: da un lato tramite la realizzazione e delimitazione dell’area di atterraggio con l’ausilio delle apposite segnaletiche, visibili anche in notturna, e dall’altro, tramite la sostituzione della rotonda in muratura con altra da realizzare con robusti tubolari in acciaio (idea di Massimo), dotati di chiavistelli con chiusura, che saranno infissi alla pavimentazione, che alla bisogna verranno sollevati per permettere alle rotelle, di cui sarà dotata la rotonda , di spostare facilmente e velocemente la rotonda nei casi di soccorso urgente. Contribuire a salvare una vita è un obbligo che investe l’intera Comunità e prima di tutti le Istituzioni destinatarie di questa lettera.

Si sottolinea che tale idea, impedirebbe speculazioni di ordine turistico, commerciale ed economiche, ridurrebbe ogni difficoltà progettuale e azzererebbe quasi del tutto il costo della realizzazione. Infine va evidenziato che questa soluzione potrebbe essere realizzata in tempi brevissimi e noi non lo sappiamo quanto presto potrà essere la salvezza di qualche malcapitato. Resta soltanto da ottenere il nulla osta dall’Enac e dalle altre Autorità competenti. Quasi un gioco da ragazzi! FORZA CAPRI

Al fine di meglio precisare l’area individuata si acclude una foto estratta da Google Map:

L’occasione è utile per porgere i nostri

Distinti saluti,

Capri, 21.01.2020

Pipolo Massimo

Staiano Silvio