Capri senza servizio idrico fino alle 13: ecco dove

L’isola di Capri, già da alcuni minuti si è ritrovata senza l’acqua corrente. A partire dalle ore 9, infatti, un danno improvviso ha causato mancanze d’acqua ed abbassamenti di pressione fino alle ore 13:00. Grande disagio per i cittadini dell’isola, soprattutto nelle zone interessate dal guasto, ovvero: Via Marina Piccola, Via Torina, Via Provinciale Anacapri e tutte le traverse della zona.