Capri. Da oggi chiusa la Funicolare per consentire lavori di manutenzione

Capri. Da oggi, martedì 7 gennaio, la funicolare da e per Marina Grande sarà chiusa per consentire gli ordinari lavori di manutenzione che vengono effettuati ogni inverno in vista della nuova stagione turistica. Il collegamento da e per Marina Grande sarà garantito con servizio sostitutivo a mezzo autobus in partenza da Piazza Ungheria e da Marina Grande (ingresso stazione funicolare).