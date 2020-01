Articolo di Maurizio Vitiello – MARILU’ MANZINI AL “CAPRI HOLLYWOOD” CON “IL QUADERNO NERO DELL’AMORE”.

Girandola di personaggi a Capri …

La scrittrice ha partecipato alla manifestazione internazionale con il suo primo film da regista.

Marilù S. Manzini è una scrittrice di successo, pittrice, scultrice, fotografa e recentemente regista di un film, in uscita nei prossimi mesi, tratto da un suo noto libro: “Il Quaderno Nero dell’Amore” della Rizzoli.

Un caso letterario questo grazie a più di 100.000 copie vendute, come pure “Io Non Chiedo Permesso”.

Il film che la vede dietro la macchina da presa s’intitola proprio “Il Quaderno Nero dell’Amore”, oltre al soggetto, la Manzini ha curato la sceneggiatura.

Il percorso di Marilù S. Manzini è in continua ascesa, dopo l’esposizione delle sue opere a New York a ottobre e novembre e a Miami durante l’Art Basel, la prestigiosa fiera d’arte moderna, ha partecipato alla manifestazione cinematografica internazionale “Capri Hollywood” appena conclusa.

Il suo film prodotto dalla Pointmedia con la collaborazione di Roberto Bessi, è stato proiettato, in anteprima mondiale, alla presenza di artisti internazionali. Al “Capri Hollywood” hanno presenziato anche premi Oscar come Steven Zallian, Nick Vallelonga e Michael Radford.

Dopo l’uscita di quest’anno del suo quinto libro “La Cura della Vergogna” edizioni Bietti, c’è molta attesa per questo film, “Il Quaderno Nero dell’Amore”, che ha ripercorso la trama del successo del libro della Rizzoli, evidenziando in modo insolito l’intimità dei protagonisti della storia.

Da leggere e da vedere.

Maurizio Vitiello