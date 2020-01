Capri in lutto. Marco Torre non ce l’ha fatta

Momento di estremo dolore a Capri, in lutto per Marco Torre che non ce l’ha fatta. Era ricoverato dallo scorso primo gennaio al Cardarelli di Napoli, dove era stato trasferito urgentemente a causa di un incidente avvenuto la mattina di Capodanno, a seguito del quale aveva riportato una grave emorragia cerebrale. Marco con il suo motorino stava percorrendo via Provinciale Capri/Anacapri quando, per motivi ancora ignoti, è finito contro un autobus che si trovava ad una fermata.

Purtroppo, le preghiere e le speranze dei parenti e delle persone che gli volevano bene e speravano in un risveglio non sono bastate. I medici del reparto di rianimazione hanno dichiarato la morte cerebrale del ragazzo, che fra poche ore avrebbe compiuto trent’anni.

Le nostre più sincere e sentite condoglianze vanno alla famiglia, alla fidanzata ed a tutti i parenti.