Capri. Donna anziana investita e trasferita d’urgenza in eliambulanza a Napoli

E’ accaduto nei giorni scorsi ancora una volta a Capri, dove recentemente una donna ha perso la vita in seguito ad un malore. Stavolta la persona coinvolta è una donna anziana investita sulla strada provinciale di Anacapri.

La donna, dopo l’impatto, ha perso conoscenza ed è stata prontamente soccorsa dal 118 che l’ha trasferita all’Ospedale Capilupi sulla stessa isola. I sanitari, dopo le prime cure e pur non essendo in pericolo di vita, hanno deciso il trasferimento della donna al Cardarelli con l’eliambulanza notturna del 118 che sosta presso l’Ospedale del Mare a Napoli ed è munita di impianto di illuminazione autonomo per l’atterraggio vista la precaria illuminazione dell’eliporto isolano di Damecuta.

La dinamica dell’incidente non è chiara e sono tutt’ora in corso indagini. Intanto, la redazione di Positanonews augura una pronta guarigione alla povera donna vittima del sinistro.