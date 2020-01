Capri. Il bilancio di Radiologia dell’Ospedale Capilupi , ben 3441 prestazioni erogate

Bilancio più che positivo per la Radiologia dell’Ospedale Capilupi che, da quando ha attivato il servizio ambulatoriale per esami radiografici ed ecografie per pazienti esterni nel mese di ottobre 2018, ha visto un cospicuo aumento delle prestazioni erogate.

Infatti nell’anno 2019 sono stati effettuati 1147 esami radiologici ambulatoriali, che, sommati ai 2294 esami RX e TC di Pronto Soccorso e Reparti di Degenza, portano ad un totale complessivo di 3441 prestazioni erogate.

Dietro tali numeri c’è un encomiabile impegno professionale dei tecnici di radiologia, che, in sole 4 unità, hanno assicurato la continuità assistenziale h24 del servizio, non tenendo conto dei pur sempre presenti problemi di collegamento con la terraferma e di avversità meteo-marine verificatesi nel corso dell’anno.

Tutto questo è stato possibile grazie anche ai 2 medici radiologi presenti in ospedale, i dottori Mastro e Vitale, ed al valido supporto di refertazione in teleradiologia dell’ospedale Loreto Mare e del Direttore UOC, dr. Tamburro.

“Tengo a sottolineare – afferma il radiologo dr. Lucio Vitale – che l’esecuzione di oltre 3000 esami è stata possibile grazie alla validissima e preziosa collaborazione dei tecnici Arpaia, Celentano, De Vito e Pariante, senza il cui supporto non sarebbe stato possibile garantire l’esecuzione di esami di Radiologia Tradizionale e di TAC in tutto l’arco delle 24 ore sia per l’ospedale che per l’intero territorio dell’isola di Capri”.

Inoltre, l’attivazione dell’ambulatorio di Ecografia nella Radiologia del Capilupi ha permesso di offrire un servizio pubblico, prima assente, con conseguenti enormi disagi alla popolazione caprese, costretta a rivolgersi a strutture private sull’isola o addirittura a Napoli per poter effettuare un’ecografia.

“Sono orgoglioso – ha detto il dr.Vitale – che, con l’esecuzione di ben 430 ecografie nell’anno 2019, ho contribuito al miglioramento dell’offerta sanitaria dell’ASL Napoli 1 Centro per i cittadini di Capri ed Anacapri, grazie anche al supporto del Direttore Generale, dr. Verdoliva, e del Direttore Sanitario, dr.ssa Corvino”.

Si ricorda che è possibile accedere agli ambulatori di Radiologia e di Ecografia dell’Ospedale Capilupi con impegnativa del medico di base e previa prenotazione presso le farmacie.