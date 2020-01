Capri. Attivo il nuovo portale telematico dell’Ufficio Tecnico a partire dal 1 febbraio

L’avviso arriva direttamente dal sito ufficiale del Comune di Capri: dal 1 febbraio prossimo sarà attivo il nuovo portale telematico dell’Ufficio Tecnico del Comune di Capri.

L’Amministrazione Comunale di Capri comunica ufficialmente l’attivazione, dal prossimo 1° febbraio 2020, del Nuovo Portale Telematico dell’Ufficio Tecnico. Da tale data tutte le pratiche e le domande riguardanti il settore edilizio dovranno essere inoltrate in via telematica al Comune di Capri e per esso all’Ufficio Tecnico. A supporto dei tecnici, in questa fase iniziale della informatizzazione, è stato predisposto un incontro pubblico presso la sala “L.Pollio” del Centro Polifunzionale con la presenza del personale dell’Ufficio Tecnico e degli operatori della Società Maggioli per il prossimo 17 gennaio alle ore 12.00. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Marino Lembo il quale ha evidenziato: “L’informatizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale rappresenta un passo importante fortemente voluto dalla Amministrazione Comunale ed è un ulteriore azione nel cammino verso il graduale efficientamento degli uffici comunali e di quello tecnico in particolare. Ulteriori iniziative sono già state intraprese per il rafforzamento del fabbisogno del personale tecnico nei prossimi mesi”. Il Delegato all’Urbanistica, Enrico Romano ha, altresì, precisato: “L”attivazione ufficiale del portale telematico allinea il nostro Settore Tecnico agli standard tecnologici qualitativi sempre più richiesti oggi nei circuiti della Pubblica Amministrazione. Il Nuovo Portale Telematico, quando andrà a regime, consentirà una istruttoria più rapida e trasparente, una ricerca ed una archiviazione dei dati più efficiente e di agevole consultazione per gli addetti ai lavori”.