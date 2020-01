Capri, area marina protetta: secondo alcuni mossa per escludere charter

La notizia annunciata dal ministro dell’ambiente Sergio Costa hanno suscitato sicuramente emozioni contrastanti in Penisola Sorrentina. Ovviamente stiamo facendo riferimento ai 2 milioni di euro stanziati, tra le altre, per l’area marina protetta di Capri. Il decreto in questione prevede la nascita di una nuova direzione generale del ministero dell’Ambiente che si occuperà esclusivamente della tutela del mare.

Difatti, l’isola di Capri avrà la sua area marina protetta. La cosa, però, non sarebbe vista di buon occhio da tutti. Stando ad alcune segnalazioni ricevute, questa potrebbe essere una manovra che impedirebbe ai charter nautici, in particolar modo di Massa Lubrense e Positano, di lavorare. Nella riorganizzazione, tra le altre cose, infatti, sarebbe previsto uno stop ai mezzi super veloci sotto costa. Insomma, secondo alcuni questa potrebbe essere una mossa per escludere determinate attività molto utilizzate.

Queste le parole del ministro dell’ambiente Sergio Costa:

“Anno nuovo, ministero nuovo. Ed è una notizia che riguarda tutti noi e il nostro futuro.

Oggi inizia un nuovo anno e combacia con il primo giorno di un ministero completamente rinnovato.

Innanzitutto voglio porre l’accento su una bellissima notizia che riguarda i nostri mari. È nata infatti una direzione generale che si occuperà ESCLUSIVAMENTE della tutela del mare.

Da questo giorno finalmente la tutela del nostro mare e delle coste diventa prioritaria non solo a parole ma con atti concreti. Non pensate che sia solo un fatto amministrativo: è un importante tassello di una visione ampia, che stiamo costruendo, nello spirito di servizio per il bene del Paese.

Proprio per questo oggi voglio annunciarvi che nell’ultimo provvedimento del 2019 in Consiglio dei Ministri (pochi giorni fa) abbiamo stanziato oltre due milioni di euro per ben 4 aree marine protette: Capri, di cui vi ho già parlato, Capo Spartivento e Isola San Pietro, in Sardegna, Costa di Maratea in Basilicata.

È un passaggio importante perché voglio far crescere le aree marine protette in tutta Italia, e ciò costituirà una eccezionale occasione di sviluppo ecosostenibile. In questo si inserisce la legge Salvamare, che deve essere al più presto approvata al Senato dopo il primo si alla Camera. Il Paese non può più aspettare oltre! Quello che voglio costruire, per il futuro di questo ministero e del Paese è una VISIONE che superi le logiche di partito ed elettorali, e che guardi al futuro. Quello dei nostri figli e dei nostri nipoti. Buon 2020 a tutti”.