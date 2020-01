Capri. Il nuovo anno inizia con un incidente stradale tra un motorino ed un autobus di linea, una persona gravemente ferita

Capri. Il 2020 si apre con un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 12.00 in Via Provinciale Capri Anacapri. Un giovane che si trovava alla guida del proprio motorino si è scontrato con un autobus di linea. A seguito del violento impatto il ragazzo è caduto al suolo unitamente al mezzo riportando ferite che hanno richiesto l’intervento del personale del 118. Le sue condizioni cliniche sono molto gravi ed è stato, quindi, disposto il trasferimento urgente presso terraferma per essere ricoverato in una struttura ospedaliera maggiormente attrezzata dove potrà ricevere tutte le cure necessarie.