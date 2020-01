Capri – Anacapri, la sfida finisce a reti bianche . Campionato di calcio di Prima Categoria. Gara molto equilibrata, con il Real Anacapri che ha fallito un rigore e seppur in dieci per gran parte del match ha ben figurato contro la capolista.

Folla delle grandi occasioni allo stadio Damecuta, dove in tantissimi – nonostante una fastidiosa pioggerellina – hanno gremito le tribune dell’impianto sportivo anacaprese per assistere alla gara valida per la tredicesima giornata del girone di andata tra Real Anacapri e Polisportiva Capri Isola Azzurra.

“Marco non mollare” campeggiava sullo striscione srotolato all’ingresso in campo delle squadre, un segno di incoraggiamento e vicinanza al giovane caprese gravemente ferito nel giorno di Capodanno a seguito di un incidente stradale. Il Comune di Anacapri attraverso il consigliere Maurizio Lo Russo a inizio partita ha consegnato una targa al calciatore Luigi Buondonno, che nei mesi scorsi salvò la vita a un avversario dell’Arzanese rimasto ferito in un fortuito scontro di gioco.

Alla luce del risultato odierno, il Capri mantiene il primato in classifica mentre l’Anacapri insegue a una distanza di cinque punti.

Il Real Anacapri, comunque, deve ancora recuperare la partita con il San Pietro a Patierno non disputata a causa del maltempo.