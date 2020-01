Capodanno, bambini sparano con le pistole

Napoli – In queste ore sta circolando sul web un video dove ritrae dei ragazzi sparare dalla finestra con una pistola mitragliatrice finta. Quando la telecamera si sposta, si vede che quella in corso è una sorta di sfida, a chi spara di più: su un balcone vicino c’è un altro uomo, anche lui armato di pistola, che preme il grilletto verso i giardinetti che sono tra i palazzi. Ma a far riflettere sono le frasi pronunciate: “alla faccia di tutti i pentiti”, ovvero, dei collaboratori di giustizia. Purtroppo non è la prima volta che vengono pronunciate queste parole. Mentre in un altro video viene ripreso un adulto che insegna a dei bambini a sparare. Sono episodi molto spiacevoli che insegnano valori sbagliati a queste nuove generazioni, le quali invece di giocare con un pallone, si trovano a sparare da un balcone.