Il giorno della Vigilia di questo Capodanno 2020, i comuni di Costa d’Amalfi e Sorrento hanno festeggiato al meglio l’arrivo del nuovo anno con musica, spettacoli pirotecnici, buon cibo e tanta spensieratezza. Il boom lo ha fatto Sorrento, una delle mete più ambite , con migliaia di persone che si sono riversate in piazza Tasso, a Positano si è ballato in spiaggia, ad Amalfi spettacolari fuochi d’artificio, Tante foto e video sui social network di Positanonews, da You Tube a Facebook Page, Instagram e twitter

Intanto ricordiamo alcuni degli eventi di questo inizio anno che si svolgeranno oggi a Positano e Sorrento.

A Positano, questa mattina alle ore 11:00, il Gruppo Folkloristico di Pogerola sfilerà lungo le strade del paese per festeggiare l’inizio dell’Anno Nuovo, mentre nel pomeriggio, alle 15:30, il Gruppo Folkloristico di Piedigrotta Sorrentina diletterà con la sua musica popolare i borghi di Montepertuso e Nocelle.

Oggi, per coronare l’inizio del Nuovo Anno a Sorrento si terrà nuovamente un concerto S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Ensemble Orchestra dopo il grande successo dell’esibizione di ieri presso la Il giorno di Capodanno, invece, a Sorrento si terrà nuovamente un concerto S.C.S. Sorrento Sinfonietta International Ensemble Orchestra presso la Basilica di Sant’Antonino alle ore 17:00.

