Capaccio, Salerno. Si costituisce l’autore della tentata rapina ad un supermercato

Lo scorso 3 gennaio aveva tentato una rapina, armato di coltello e con il volto coperto, in un supermercato di Capaccio Paestum, in località Laura, ma è fuggito a mani vuote e con un’auto rubata. Mentre erano in corso le indagini per tentare di individuare il responsabile, dopo oltre una settimana un ragazzo del posto di 24 anni si è recato spontaneamente al Commissariato di Battipaglia per costituirsi.